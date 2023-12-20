مودرن فيوتشر واتحاد العاصمة الجزائري.. موعد المباراة والقنوات الناقلة في الكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل فريق مودرن فيوتشر أمام اتحاد العاصمة الجزائري مساء اليوم، في المواجهة التى تجمع الفريقين على ملعب إستاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتذاع مباراة فيوتشر أمم اتحاد العاصمة الجزائري بالكونفدرالية في تمام الساعة السادسة مساء اليوم، عبر قناة بي إن سبورتس HD5 الناقل الحصري للبطولة.

طاقم تحكيم موريتاني

ويدير المباراة تحكيميًّا طاقم حكام من موريتانيا بقيادة عبد العزيز بوح حكم ساحة، ويعاونه حمديني ديبا ويوسف محمد مساعدين، وموسى ضيو حكم رابع.

ويحتل مودرن فيوتشر المركز الثاني بمجموعته برصيد 6 نقاط.، فيما حقق اتحاد العاصمة، فوزًا بهدف على نظيره فيوتشر، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد 5 جويلية بالجزائر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ويتواجد الهلال الليبي بالمركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط، فيما يأتي سوبر سبورت الجنوب أفريقي بدون نقاط.