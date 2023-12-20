ياسر رشاد - القاهرة - يخوض الفريق الاول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر مواجهة هامة أمام اتحاد العاصمة الجزائري مساء اليوم، في المواجهة التى تجمع الفريقين على ملعب إستاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.



تشكيل مودرن فيوتشر المتوقع أمام اتحاد العاصمة الجزائري في الكونفدرالية

في حراسة المرمى: محمود جنش

في خط الدفاع: عمر كمال، محمد عبد السلام، علي الفيل، باسم علي

في خط الوسط: غنام محمد، محمد صادق، محمد فاروق، عبد الكبير الوادي

في خط الهجوم: مروان محسن، وأحمد عاطف.

ويحتل مودرن فيوتشر المركز الثاني بمجموعته برصيد 6 نقاط.، فيما حقق اتحاد العاصمة، فوزًا بهدف على نظيره فيوتشر، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد 5 جويلية بالجزائر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ويتواجد الهلال الليبي بالمركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط، فيما يأتي سوبر سبورت الجنوب أفريقي بدون نقاط.

مودرن فيوتشر واتحاد العاصمة الجزائري

وتذاع مباراة فيوتشر أمم اتحاد العاصمة الجزائري بالكونفدرالية في تمام الساعة السادسة مساء اليوم، عبر قناة بي إن سبورتس HD5 الناقل الحصري للبطولة.

