موعد مباراة ليفربول ووست هام في كأس الاتحاد الانجليزي والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض فريق الكرة الأول بنادي ليفربول أمام نظيره وست هام مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

موعد مباراة ليفربول ووست هام اليوم في كأس رابطة الأندية الإنجليزية

و تنطلق صافرة احداث مباراة ليفربول ووست هام في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ووست هام اليوم في كأس رابطة الأندية الإنجليزية



وتُذاع مباراة ليفربول ووست هام مساء اليوم، في كأس رابطة الأندية الإنجليزية عبر شبكة قنوات بى ان سبورت وتبث اللقاء على شاشتها beIN Sports HD 1.

معلق مباراة ليفربول ووست هام اليوم في كأس رابطة الأندية الإنجليزية



وسيعلق حسن العيدروس على أحداث مباراة الليلة التى تجمع بين فريق ليفربول ونظيره وست هام يونايتد.