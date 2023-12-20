ريال مدريد يوضح تطورات جديدة بخصوص إصابة ألابا

أصدر نادي ريال مدريد بيانًا جديدًا اليوم الثلاثاء يوضح من خلال تطورات جديدة بخصوص إصابة مدافع الفريق الأول لكرة القدم، ديفيد ألابا.

وتعرض الدولي النمساوي ديفيد ألابا لإصابة بقطع في الرباط الصليبي أثناء مشاركته مع ريال مدريد أمام فياريال ببطولة الدوري الإسباني.

وأكد ريال مدريد في بيانه خضوع ألابا لجراحة ناجحة اليوم، الأربعاء، في الرباط الصليبي الأمامي على مستوى الركبة اليسرى تحت إشراف طبيب الفريق.

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وسيبدأ النمساوي في الأيام المقبلة برنامجه التأهيلي من أجل العودة خلال الأشهر القادمة لـ التدريبات الجماعية ثم المباريات الرسمية.

وجدير بالذكر أن ألابا يعتبر اللاعب الثالث الذي يتعرض للإصابة مع النادي الملكي بقطع في الرباط الصليبي بعد تيبو كورتوا وكذلك إيدير ميليتاو