حقيقة عرض ضمك لضم محمد الشناوي من الاهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الكرة المصرية السابق حقيقة الأنباء المترددة بخصوص تلقى الدولي محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي عرضًا من الدوري السعودي لضمه.

وأكدت تقارير صحفية في الساعات الماضية عن تلقى محمد الشناوي عرضًا قويًا من نادي ضمك السعودي لضمه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية صباح اليوم الأربعاء أن محمد الشناوي يعتبر واحدًا من أفضل الحراس في مصر خلال الوقت الحالي ويلعب دورًا كبيرًا مع المارد الأحمر وخاصًة في بطولة كأس العالم للأندية الحالية.

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وتابع” حتى الأن لا يوجد عروض لـ محمد الشناوي قد وصلت إلى الاهلي للظفر بخدماته”.

وشدد” الشناوي يبلغ من العمر 35 عامًا ولكن لازال أمامه الكثير داخل المستطيل الأخير وكل ما يتردد هي تقارير فقط، ولا يوجد عروض رسمية وصلت إلى القلعة الحمراء”.