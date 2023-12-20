3 مراكز طلب كولر تدعيمها في الاهلي بعد كأس العالم للأندية

توجه السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الاهلي بطلب عاجل إلى إدارة القلعة الحمراء قبل فتح نافذة فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويطمح السويسري مارسيل كولر المدير الفني لـ الاهلي التعاقد مع أكثر من لاعب ذو إمكانيات فنية وبدنية جيدة لتدعيم صفوف المارد الأحمر في الموسم الحالي.

وعلم”كورة 365″ أن كولر طلب من لجنة الكرة داخل القلعة الحمراء ضرورة تدعيم 3 مراكز داخل صفوف الفريق الأول خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

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وجاء على رأس طلبات السويسري من إدارة الاهلي التعاقد مع مهاجم أجنبي من العيار الثقيل في ظل تراجع مستوى الثنائي صلاح محسن والفرنسي أنتوني موديست منذ بداية الموسم الحالي.

وطلب أيضًا كولر التوقيع مع ظهير أيسر ليكون بديلًا للدولي التونسي علي معلول في ظل تراجع مستواه في الفترة الأخيرة نظرًا لعامل السن فضلًا عن التعاقد مع مدافع نتيجة الإصابات التي يتعرض لها لاعبي الخط الخلفي على رأسهم محمود متولي؟

ويستعد فريق الكرة الأول بالنادي الاهلي للمواجهة المرتقبة أمام نادي أوراوا الياباني في إطار منافسات تحديد المركز الثالث والرابع بكأس العالم للأندية.