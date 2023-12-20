الزمالك وساجرادا الأنجولي.. موعد المباراة والتشكيل المتوقع والقناة الناقلة

يترقب عشاق الكرة الأفريقية المواجهة التي تجمع بين نادي الزمالك أمام نظيره ساجرادا الأنجولي في إطار منافسات بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

ويحل الزمالك ضيفًا ثقيلًا على نظيره ساجرادا الأنجولي في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية.

ويدخل الفارس الأبيض هذه المباراة متصدرًا مجموعته برصيد 9 نقاط بعد فوزه في الثلاث مباريات التي خاضها حتى الأن بدور المجموعات أمام أبو سليم الليبي وسوار الغيني وأخيرًا ساجرادا الأنجولي.

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موعد مباراة الزمالك ضد ساجرادا

ستنطلق مواجهة الفارس الأبيض أمام بطل أنجولا اليوم الأربعاء الموافق 20 ديسمبر الجاري في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وستذاع مواجهة الزمالك أمام ساجرادا عبر قناة ” بي إن سبورت 6″ كونها الناقل الحصري للبطولة الأفريقية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

تشكيل الزمالك المتوقع ضد ساجرادا

في حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: عمر جابر وحمزة المثلوثي ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي

الوسط: نبيل عماد دونجا ومحمد لأشرف روقا وعمرو السيسي وسيد نيمار

الهجوم: احمد زيزو وسيف الجزيري وإبراهيم نداي