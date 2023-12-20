محمد صلاح يتدخل في رحيل زيزو عن الزمالك برسالة لأسطورة ليفربول

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الكرة المصرية السابق عن تطورات جديدة بشأن مستقبل أحمد السيد زيزو جناح نادي الزمالك داخل القلعة البيضاء بعد الاهتمام السعودي.

وارتبط اسم زيزو في الفترة الماضية بالانتقال إلى أحد الأندية السعودية خلال الميركاتو الشتوي المقبل عقب تألقه مع الفارس الأبيض في الفترة الحالية.

وقال شوبير في تصريحات تليفزيونية أن هناك وكلاء تقدموا بعروض شفهية لنادي الزمالك بقيمة مالية ما بين 6 أو 7 مليون دولار، من أجل رحيل زيزو إلى الدوري السعودي.

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وأضاف” الزمالك أكد عدم اعترافه بالوكلاء ويريد الأمر بشكل رسمي، حيث يرغب الفارس الأبيض في الحصول على مبلغ من 10 لـ15 مليون دولار من أجل بيع لاعبه ولكن حتى الأن لا يوجد عروضًا رسمية لـ زيزو”.

وشدد شوبير في حديثه” ستيفن جيرارد المدير الفني لـ الاتفاق السعودي كان لم يعرف قصة ناديه مع زيزو في الفترة الماضية”.

وأوضح” جيرارد تواصل مع محمد صلاح من أجل السؤال على لاعب الزمالك ونجم ليفربول أكد له بأنه صاحب عقلية رائعة والتزام وصاحب إمكانيات كبيرة والمدرب أصبح لديه قناعات كبيرة ومستقر على ضمه”.