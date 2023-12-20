شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: طاهر يقود هجوم الأهلي أمام أوراوا الياباني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي أحمد شوبير أن الأهلي يعاني من أزمة في خط الهجوم أمام أوراوا الياباني في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كاس العالم للأندية، بعد تأكد غياب محمود كهربا عن هذه المواجهة.

وأكد شوبير في تصريحات لبرنامجه الإذاعي "مع شوبير" على راديو أون تايم سبورت: "طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي هو الأقرب لقيادة هجوم فريقه أمام أوراوا الياباني في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية، بعد تأكد غياب محمود كهربا لحصوله على الإنذار الثاني في مباراة فلومينينسي البرازيلي الأخيرة في نصف النهائي".

تابع: "طاهر محمد يقترب من قيادة الهجوم أمام أورواوا الياباني، وقد يفكر كولر في بيرسي تاو للمشاركة في مركز المهاجم بمباراة تحديد المركز الثالث، مشيرا إلى أن مسئولي بعثة الأهلي تحدثوا مع اللاعبين الإنذارات المجانية التي حصل عليها اللاعبين في مباراتي اتحاد جدة وفلومينينسي وتسببت في غياب كهربا عن المشاركة في مباراة الجمعة".

وعن مفاوضات أندية سعودية مع محمد الشناوي قائد الأهلي، أوضح أن اللاعب رقم 1 في مصر ومن الوارد ن تصله عروض، ولكن لا يوجد أي عرض رسمي وصل للأهلي حتى الآن.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة أوراوا الياباني يوم الجمعة المقبل في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية، بعد الخسارة من فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي مونديال الأندية.