شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مباريات جمعت الزمالك مع ساجرادا الأنجولى قبل لقاء الليلة بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الزمالك فى السادسة مساء اليوم الأربعاء، مع فريق ساجرادا فى أنجولا، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الثانية لمنافسات الكونفدرالية الأفريقية.

3 مباريات جمعت الزمالك مع ساجرادا الإنجولى

تعد مباراة اليوم هي الرابعة في تاريخ مواجهات الفريقين، حيث سبق أن التقى الزمالك مع ساجرادا في دوري أبطال أفريقيا 2021-22 وتعادل ذهابا وإيابا بدون أهداف في دور المجموعات وكلاهما ودع المسابقة، ثم واجه الفارس الأبيض ساجرادا في مباراة الجولة الثالثة بالنسخة الحالية للكونفدرالية وفاز بهدف دون رد.

وافتتح الزمالك مشواره بالنسخة الحالية للكونفدرالية بالخسارة من أرتا سولار الجيبوتى بهدفين دون رد ثم حقق الفارس الأبيض ريمونتادا فى مباراة العودة بالفوز برباعية مقابل هدف ليصعد لدور المجموعات، ثم حقق فوزاً على أبو سليم بهدف دون رد فى الجولة الأولى من دور المجموعات ثم حقق فوزاً عريضاً برباعية دون رد على سوار الغينى ثم فاز على ساجرادا الانجولى بهدف دون رد.

وفى المقابل، افتتح ساجرادا الأنجولى مشواره بالكونفدرالية بالخسارة من فيروفيارو دو مابوتو الموزمبيقى بهدف دون رد بالدور التمهيدى الثانى وفى مباراة العودة حقق الفوز بخماسية مقابل ثلاثة أهداف ليصعد لدور المجموعات وحقق أنتصاره الاول على سوار الغينى بهدفين دون رد قبل أن يخسر من أبو سليم الليبى بهدف دون رد فى الجولة الثانية ثم خسر من الزمالك بهدف دون رد.