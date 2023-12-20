شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يستعيد أحمد عماد أمام زد بعد انتهاء إيقافه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق الداخلية جهود مدافعه أحمد عماد في مباراته أمام زد يوم الأربعاء المقبل في الجولة العاشرة للدوري، بعد انتهاء إيقافه في مباراة الفريق الشرطي أمام سموحة الأخيرة بالدوري.

ويعكف الجهاز الفني لفريق الداخلية بقيادة هيثم شعبان على تجهيز محمد مجدي الحارس البديل للمشاركة أساسيا في مباراة فريقه أمام زد يوم 27 ديسمبر المقبل ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري، بعد إصابة محمود الزنفلي في المباراة الماضية أمام سموحة.

وشارك محمد مجدي بديلا في مباراة سموحة الماضية بعد تعرض الزنفلي للإصابة، قبل أن يتم تجهيزه للمشاركة أساسيا في المباراة المقبلة.

وتعرض الزنفلي للإصابة بالتواء في كاحل القدم خلال مباراة سموحة الأخيرة ولم يكمل اللقاء، حيث شارك محمد مجدي بدلا منه.

ويستعد فريق الداخلية لمباراته أمام زد يوم 27 ديسمبر المقبل ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري.