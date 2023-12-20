شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب الزمالك أمام الأندية الأنجولية قبل مواجهة ساجرادا.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الزمالك فى السادسة مساء اليوم الأربعاء، فريق ساجرادا فى أنجولا، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الثانية لمنافسات الكونفدرالية الأفريقية.

أرقام الزمالك أمام الأندية الانجولية

يعد الزمالك أكثر فريق مصرى واجه فرق أنجولية في البطولات الإفريقية برصيد 15 مباراة حقق الفوز في 6 وتعادل في 8 وخسر مرة وحيدة.

وافتتح الزمالك مشواره بالنسخة الحالية للكونفدرالية بالخسارة من أرتا سولار الجيبوتى بهدفين دون رد ثم حقق الفارس الأبيض ريمونتادا فى مباراة العودة بالفوز برباعية مقابل هدف ليصعد لدور المجموعات، ثم حقق فوزاً على أبو سليم بهدف دون رد فى الجولة الأولى من دور المجموعات ثم حقق فوزاً عريضاً برباعية دون رد على سوار الغينى ثم فاز على ساجرادا الانجولى بهدف دون رد.

وفى المقابل، افتتح ساجرادا الأنجولى مشواره بالكونفدرالية بالخسارة من فيروفيارو دو مابوتو الموزمبيقى بهدف دون رد بالدور التمهيدى الثانى وفى مباراة العودة حقق الفوز بخماسية مقابل ثلاثة أهداف ليصعد لدور المجموعات وحقق أنتصاره الاول على سوار الغينى بهدفين دون رد قبل أن يخسر من أبو سليم الليبى بهدف دون رد فى الجولة الثانية ثم خسر من الزمالك بهدف دون رد.