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شكرا لقرائتكم خبر عن وائل رياض يرحب باللاعبين المحترفين ومزدوجي الجنسية قبل انطلاق المعسكر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
حرص وائل رياض المدير الفني لمنتخب الشباب ، علي الترحيب باللاعبين المحترفين بالخارج ومزدوجي الجنسية وأولياء الأمور قبل انطلاق المعسكر اليوم والذي يستمر حتي 25 ديسمبر الجاري ، لاختبارهم ومشاهدتهم عن قرب واختيار الأفضل منهم لتمثيل منتخب مصر .
يُقام المعسكر لأول مرة من نوعه ، في اطار خطة الجهاز الفني لمنتخب الشباب للبحث والتنقيب عن أفضل العناصر في الداخل والخارج لتدعيم منتخب مصر للشباب الذي يعتبر نواة المنتخب الوطني الأول في المرحلة المقبلة .
ويحرص الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض، على متابعة مباريات دورى الجمهورية مواليد 2005 خلال الفترة الماضية ، ويقدم جهاز المنتخب تقريرا لوائل رياض عن جميع الفرق واللاعبين الذين ظهروا بمستوي مميز لضمهم لمعسكرات المنتخب.
اللاعبين الجدد في منتخب الشباب
وائل رياض المدير الفنى لمنتخب الشباب
الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة وائل رياض
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