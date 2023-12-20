شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب منتخب الشاطئية: أشكر اتحاد الطائرة على الدعم والمساندة ومصر لديها لاعبين عالميين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الإيطالي نيكول أنجولو المدير الفني للمنتخب المصري للكرة الطائرة الشاطئية، قبل مشاركة مصر في تصفيات الألعاب الإفريقية التى تقام خلال الفترة من 19 وحتى 24 ديسمبر الجاري بكينيا.

وقال نيكول أنجولو في تصريحات إعلامية إنه سعيد بقيادته للمنتخب المصري وتمثيله لمصر، مؤكدًا أنه تم اختيار أفضل العناصر لتمثيل مصر في تصفيات الألعاب الإفريقية بكينيا، وقد تم اختيار اللاعبين على حسب الرؤية المستقبلية.

وأضاف أن اللعب على المستوى الأفريقي مختلف كثيرًا عن اللعب على المستوى العالمي، كما أن تدريبه للمنتخب المصري هو بمثابة تجربة جديدة له في إفريقيا وسيكون هناك أسلوب لعب مختلف.

تابع أنجولو أن مصر تمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين اللذين ينافسون على المستوى العالمي وليس القاري فقط.

وعن دعم الاتحاد المصري له، أجاب أنجولو أنه يتلقى دعم ومساندة كبيرة من مجلس إدارة الاتحاد المصري للطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر الذي يقف بجانبه ويقوم بتوفير كل شئ يحتاجه من أجل تحقيق نتائج إيجابية في البطولات المقبلة.

واختتم حديثه قائلًا أن هدفه تنظيم مشروع لمدة أربع سنوات لعمل هيكلة للمنظومة بالكامل، وهو ماتم الاتفاق عليه مع مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة المهندس ياسر قمر كما أن لاعب المنتخب المصري لابد أن يكون لديه مقومات اللاعب الدولي وليس المحلي أو القارى.