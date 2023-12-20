شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام معتمد جمال مع الزمالك قبل مواجهة ساجرادا الانجولى الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك، تحديا جديدا في السادسة مساء اليوم الأربعاء، مع فريق ساجرادا فى أنجولا، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الثانية لمنافسات الكونفدرالية الأفريقية.

أرقام معتمد جمال مع الزمالك

قاد معتمد جمال الزمالك فى 6 مباريات وحقق 5 انتصارات وخسر مرة واحدة وسجل الفارس الابيض تحت قيادته 11 هدف وتلقت شباكه اربعة أهداف حيث قاد معتمد جمال الزمالك أمام بيراميدز فى كأس مصر وانتهى الوقت الاصلى للمباراة بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق ليفوز الفارس الابيض بركلات الترجيح ثم جاءت المباراة الثانية أمام أبو سليم بالكونفدرالية وفاز الزمالك بهدف دون رد وجاء اللقاء الثالث أمام مودرن فيوتشر بالدوري وفاز الفارس الأبيض بهدفين دون رد ثم كان واجه سوار الغينى وفاز الفارس الابيض برباعية دون رد ثم فاز على ساجرادا الانجولى بهدف دون رد وأخيراً خسر من المصري البورسعيدى بهدف دون رد في الدوري.

وحذر معتمد جمال لاعبيه من السوشيال ميديا والتصريحات الإعلامية قبل المواجهة المرتقبة للحفاظ عل صدارة المجموعة وإكمال العلامة الكاملة بعد الفوز فى المباريات الثلاث التى تم خوضها بدور المجموعات بالمونفدرالية حتى الآن أمام كل من أبو سليم الليبى، وسوار الغينى بالإضافة إلى ساجرادا الأنجولى.