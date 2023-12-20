شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب جدول دورى المحترفين قبل مباريات اليوم.. بتروجت متصدرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسدل الستار فى الثانية والنصف عصر اليوم الأربعاء، على منافسات الجولة الثالثة عشرة من دورى المحترفين، بـ4 مواجهات قوية بين مكادى وراية، أسوان مع مصر المقاصة، حرس الحدود مع السكة الحديد، غزل المحلة مع وادى دجلة.

ترتيب جدول دورى المحترفين قبل مباريات اليوم

يتصدر فريق بتروجت بقيادة سيد عيد، صدارة ترتيب دورى المحترفين برصيد 29 نقطة، متفوقا على فريق حرس الحدود صاحب المركز الثانى برصيد 24 نقطة، والذى تنتظره اليوم مواجهة قوية أمام السكة الحديد.

جدول ترتيب دورى المحترفين

1 بتروجت 29 نقطة

2 حرس الحدود 24 نقطة

3 لافيينا 22 نقطة

4 غزل المحلة 22 نقطة

5 بترول أسيوط 22 نقطة

6 وادى دجلة 21 نقطة

7 القناة 20 نقطة

8 السكة الحديد 19 نقطة

9 راية 18 نقطة

10 الاتصالات 17 نقطة

11 بروكسى 17 نقطة

12 أبو قير للأسمدة 16 نقطة

13 طنطا 16 نقطة

14 دكرنس 16 نقطة

15 أسوان 14 نقطة

16 مكادى 12 نقطة

17 جمهورية شبين 10 نقاط

18مصر المقاصة 6 نقاط

19 النجوم 9 نقاط

20 النصر للتعدين 4 نقاط