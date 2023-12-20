للمرة الأولى بملاعب كرة القدم.. تقنية آلية في خطأ التسلل

ياسر رشاد - القاهرة - يطبق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، للمرة الأولى في تاريخ ملاعب الساحرة المستديرة نظام التسلل شبه الآلي بالبطولة التي تستضيفها دولة قطر، خلال الفترة من 12 يناير حتى 10 فبراير 2024.

ووفقا لما نشره الموقع الالكترونى الرسمي للآسيوي بشأن هذا القرار لتعزيز تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد، التي سيتم اعتمادها بشكل كامل في أعقاب تنفيذها بنجاح بدءًا من ربع النهائي خلال النسخة الماضية للمسابقة عام 2019.

وأصبح الاتحاد الآسيوي، بذلك أول اتحاد قاري في العالم يطبق هذا النظام على صعيد بطولات المنتخبات الوطنية، بما يؤكد التزامه بتحسين دقة ونزاهة عملية صنع القرار من قِبل الحكام.

التسلل شبه الآلي

وخضع نظام التسلل شبه الآلي لاختبارات مكثفة، وذلك حسب نظام وقواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" التي صادق عليها مجلسه العالمي، تمهيداً لتطبيقه خلال كأس آسيا في قطر والتي تقام خلال الفترة من 12 كانون الثاني/يناير ولغاية 10 شباط/فبراير المقبلين.

ويعتمد النظام على استخدام 13 كاميرا يتم توزيعها في أرجاء الملعب من أجل تحديد الموقع الدقيق للكرة واللاعبين، وعلى وجه التحديد موقع أطراف اللاعب وبقية أجزاء جسمه التي تؤثر على قرار احتساب التسلل.