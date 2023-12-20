ثلاثي المحترفين في مهمة صعبة..اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الثلاثي الدولي المصري المحترف في أوروبا، محمد صلاح نجم ليفربول، ومصطفى محمد مهاجم نانت، وعمر مرموش جناح فرانكفورت لخوض مباريات صعبة مع فرقهم، ويأتي على رأسهم صلاح في مواجهة وست هام يونايتد بكأس الرابطة للمحترفين.

يلتقي رفقاء مصطفى محمد أمام أولمبيك ليون في مباراة صعبة في مسابقة الدوري الفرنسي ضمن منافسات الجولة السابعة عشر، ويتأهب نانت لتعويض الخسارة الماضية بعد السقوط أمام بريست بهدفين نظيفين قبلها خسر أمام باريس سان جيرمان بهدفين لهدف.

كان آخر انتصار لـ نانت في مسابقة الدوري الفرنسي في الجولة الرابعة عشر بعد فوزه على نيس بهدف نظيف، شهد اللقاء مشاركة مصطفى محمد.

ويحتل نانت المركز الحادي عشر برصيد 18 نقطة، في جدول ترتيب مسابقة الدوري الفرنسي، بعد تحقيق الانتصار في خمس مباريات، والتعادل في ثلاثة، وخسارة 8 آخرين.

سجل مصطفى محمد مع نانت في مسابقة الدوري الفرنسي 6 أهداف حتى الأن خلال مشاركته في 14 مباراة من أصل 16 لقاء.

مرموش

فيما يستعد رفقاء عمر مرموش لمواجهة بوروسيا موشنجلادبخ مساء اليوم الأربعاء في الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة الدوري الألماني.

وتبدأ مباراة فرانكفورت وموشنجلادبخ في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

وكان رفقاء مرموش تلقوا الخسارة في المباراة الأخيرة أمام باير ليفركوزن بثلاث أهداف نظيفة في الدوري الألماني، رغم الفوز العريض في المباراة التي قبلها أمام بايرن ميونخ بخماسية مقابل هدف.

يأتي فرانكفورت في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الألماني، ويملك في رصيده 21 نقطة بعد تحقيق الانتصار في خمس مباريات، والتعادل في 6، وخسارة أربعة آخرين.

سجل مرموش هذا الموسم 7 أهداف حتى الأن في مسابقة الدوري الألماني، بعد مشاركته في 14 مباراة من أصل 15، وصنع 3 آخرين، ليسهم بـ 10 أهداف في البوندسليجا لهذا الموسم.