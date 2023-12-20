برشلونة عينه على موهبة البرازيل الواعدة

ياسر رشاد - القاهرة - يسعى نادي برشلونة الإسباني للتعاقد مع لاعب وسط جديد في الميركاتو الشتوي المقبل، وبدأ ديكو أولى الخطوات للتعاقد مع صفقة جديدة.

أكدت التقارير الصحفية الإسبانية، أن ديكو المدير الرياضي لـ نادي برشلونة وجه بوصلته نحو أندريه لاعب وسط فلومينينسي البرازيلي ويعمل على التعاقد معه في الشتاء.

وتابعت التقارير، أن أندريه كان على بُعد خطوة واحدة من التعاقد مع نادي ليفربول في الميركاتو الصيفي الماضي.

وكان أندريه قاد فريقه فلومينينسي لحصد بطولة كوبا ليبرتادوريس، بالإضافة لـ قيادة فريقه للفوز على الأهلي المصري في دور نصف نهائي كأس العالم للأندية، بنتيجة هدفين نظيفين.

لكن يرغب نادي فلومينينسي بالاحتفاظ بلاعبه أندريه حتى صيف 2024، فيما يريد برشلونة التعاقد معه في الشتاء المقبل، لكن رغبة فلومينينسي تعتبر العائق أمام جلبه في الشتاء.

لكن ديكو المدير الرياضي في نادي برشلونة سيكون المفتاح لدى الصفقة لأن لديه علاقة علاقة جيدة مع إدارة فلومينينسي ووكيل اللاعب الذي يعرفه ديكو منذ أن كان لاعبا.

وأنضم أندريه إلى منتخب البرازيل ولفت الانظار في مباراة الأرجنتين الأخيرة في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

