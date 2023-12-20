الكشف عن أولى صفقات الاهلي في الميركاتو الشتوي

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الكرة المصرية عن اقترب النادي الاهلي من حسم أولى صفقاته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ودخل النادي الاهلي في الفترة الأخيرة بمفاوضات مع أكثر من لاعب داخل الدوري المصري تمهيدًا لضمه بالميركاتو الشتوي المقبل بناءً على رغبة السويسري مارسيل كولر.

وأكد شوبير في تصريحات تليفزيونية بأن المارد الأحمر اقترب بشدة من التوقيع مع اللاعب عمر كمال عبد الواحد الظهير الأيمن لنادي فيوتشر لتدعيم صفوفه في الموسم الحالي.

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وشدد شوبير في تصريحاته أن الرتوش النهائية بين ناديي الاهلي وفيوتشر قريبة من الانتهاء على أن ينضم عمر كمال عبد الواحد لصفوف بطل أفريقيا بدايًة من شهر يناير المقبل.

ولعب عمر كمال عبد الواحد هذا الموسم مع فيوتشر 12 مباراة سجل 3 أهداف خلالها وصنع هدفًا واحدًا وينتهي تعاقده مع ناديه بنهاية الموسم الجاري.