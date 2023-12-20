الارشيف / اخبار الرياضه

الكشف عن أولى صفقات الاهلي في الميركاتو الشتوي

0 نشر
0 تبليغ

الأهلي - كأس العالم للأندية

الأهلي - كأس العالم للأندية

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الكرة المصرية عن اقترب النادي الاهلي من حسم أولى صفقاته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ودخل النادي الاهلي في الفترة الأخيرة بمفاوضات مع أكثر من لاعب داخل تمهيدًا لضمه بالميركاتو الشتوي المقبل بناءً على رغبة السويسري مارسيل كولر.

وأكد شوبير في تصريحات تليفزيونية بأن المارد الأحمر اقترب بشدة من التوقيع مع اللاعب عمر كمال عبد الواحد الظهير الأيمن لنادي فيوتشر لتدعيم صفوفه في الموسم الحالي.

اقرأ أيضًا: 3 مراكز طلب كولر تدعيمها في الاهلي بعد كأس العالم للأندية

وشدد شوبير في تصريحاته أن الرتوش النهائية بين ناديي الاهلي وفيوتشر قريبة من الانتهاء على أن ينضم عمر كمال عبد الواحد لصفوف بطل أفريقيا بدايًة من شهر يناير المقبل.

ولعب عمر كمال عبد الواحد هذا الموسم مع فيوتشر 12 مباراة سجل 3 أهداف خلالها وصنع هدفًا واحدًا وينتهي تعاقده مع ناديه بنهاية الموسم الجاري.

الكلمات الدلائليه
كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا