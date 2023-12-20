رسميًا.. نونو سانتو يعود إلى الدوري الإنجليزي عبر بوابة هذا النادي

عاد البرتغالي نونو سانتو المدير الفني السابق لـ الاتحاد السعودي بشكل رسمي إلى التدريب في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجاري عقب رحيله عن العميد.

وأعلن فريق نوتينجهام بصورة رسمية اليوم الثلاثاء ن تعيين نونو سانتو المدير الفني لفريق اتحاد جدة السابق، مدربًا للفريق خلفًا لستيف كوبر بعد إقالته بسب سوء النتائج.

وقال النادي الإنجليزي في بيان رسمي “يمكن لنوتنجهام فورست تأكيد تعيين نونو إسبيريتو سانتو مدربًا للفريق الأول اليوم”.

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وتابع البيان : “ينضم نونو إلى النادي بعقد مدته عامين ونصف وسيتولى مسؤولية مباراته الأولى يوم السبت عندما يواجه فورست بورنموث على ملعب سيتي جراوند”.

وجدير بالذكر أن نونو سانتو قد تولى تدريب وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي، قبل الرحيل إلي السعودية لتولي القيادة الفنية لفريق الاتحاد السعودي.