تضم عاشور وفتوح.. قائمة منتخب مصر المبدئية في كأس أمم أفريقيا

أسدل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” الستار اليوم الأربعاء عن القوائم المبدئية للمنتخبات المشاركة في بطولة أمم أفريقيا على رأسها منتخب مصر.

ويخوض منتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا بطولة أمم أفريقيا التي ستقام في كوت ديفوار بالفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير من العام المقبل.

وتضم القائمة المبدئية لمنتخب مصر بقيادة فيتوريا 55 لاعبا يتم تقليصهم إلى 27 لاعبا في القائمة النهائية.

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وتواجد في القائمة المبدئية ثنائي الزمالك محمد صبحي وأحمد فتوح رغم أزمتهما الأخيرة داخل القلعة البيضاء بالإضافة إلى محمود حمدي الونش عقب عودته من الإصابة ونجمي بيراميدز عبد الله السعيد ورمضانصبحي.

وشهدت القائمة أيضًا ظهور ثنائي النادي الاهلي إمام عاشور وحسين الشحات على الرغم من أزمتهما الأخيرة مع فيتوريا في المعسكر الماضي فضلًا عن عودة محمود كهربا مهاجم المارد الأحمر

وجاءت قائمة المنتخب الوطني كالأتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – أحمد الشناوي – محمد صبحي – محمد أبو جبل – محمود جاد – محمد بسام – محمد عواد.

الدفاع: علي جبر – محمد هاني – عمر كمال – أحمد حجازي – محمد عبد المنعم – محمود حمدي الونش – محمد حمدي – أحمد أبو الفتوح – أكرم توفيق – أسامة جلال – أحمد سامي – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – محمود مرعي – محمد شكري – أحمد رمضان – كريم حافظ – حسين السيد – حسام عبد المجيد.

الوسط: حمدي فتحي – إمام عاشور – محمد النني – مصطفى فتحي – رمضان صبحي – محمود حمادة – حسين الشحات – عمر مرموش – أحمد زيزو – مروان عطية – مهند لاشين – سام مرسي – نبيل عماد – أحمد نبيل كوكا – محمد مجدي أفشة – محمد إبراهيم – عبد الرحمن مجدي – مصطفى زيكو – عبد الله السعيد – محمد عبد السميع.

الهجوم: محمد صلاح – محمود حسن تريزيجيه – أحمد حسن كوكا – محمود كهربا – مصطفى محمد – أحمد ريان – محمد شريف – أسامة فيصل – أحمد أمين قفة.