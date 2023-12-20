بعد اعتذار الأهلي عن كأس الرابطة.. ميدو يصفق على الهواء: "برافو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

عقب الإعلامي أحمد حسام ميدو، على اعتذار الأهلي من المشاركة في كأس رابطة المحترفين هذا الموسم.

قال "ميدو" في تصريحات لبرنامج الريمونتادا الذي يذاع على قناة المحور، مساء الثلاثاء، إن بطولة كأس الرابطة تعتبر فرصة للعديد من المدربين في التوقفات الدولية من أجل الاستعداد بشكل جيد، وتجربة بعض اللاعبين الشباب.

وأكد أنه هناك عدم جدية في تنظيم بطولة كأس الرابطة هذا الموسم، ويجب على المسؤولين داخل رابطة الأندية تعديل اللوائح داخل البطولة بشكل جيد خلال الفترة المقبلة.

وعن اعتذار الأهلي، أكد أنه ليس من المعقول أن يعتذر النادي الأهلي عن المشاركة في المسابقة بالموسم الماضي ولم يتم تعديلها في الموسم الحالي، لذلك الأهلي استغل حقوقه في الاعتذار وسداد الغرامة التي تتواجد في اللائحة.

وأوضح أن مجلس إدارة النادي الأهلي فكر بشكل جيد في مسألة مشاركته في البطولات المحلية والقارية، لذلك اختار أقل الخسائر بالنسبة له، متابعًا: "أنا مصدوم لكن مش متفاجئ".

وتابع: "الأهلي حسابها حسبة بسيطة عندي زحمة مباريات اية اللي يخليني اشارك عايزين مليون جنيه خدوا المليون جنيه.. لكن لو الغرامة 30 مليون جنيه يبقى الرابطة بتوصل رسالة للاندية ان البطولة مهمة".

وأكمل: خسارة الفلوس اللي اندفعت في انجلترا لتصميم كأس الرابطة طالما لم يتم تعديل لائحة عقوبات الأندية التي تعتذر عن المشاركة.. برافوا النادي الأهلي استخدم حقه جيدًا طول ما انتم شايفين الناس اللي قدامكم تقدروا تعملوا اللي انتم عايزينه".