الأهلي يكشف سبب الانسحاب من كأس الرابطة.. وحقيقة عرض الشناوي وعبدالمنعم

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، محمد الغزاوي، سبب قرار مجلس إدارة الفريق بالانسحاب من بطولة كأس الرابطة المصرية للموسم الثاني على التوالي.



وفي تصريحات تليفزيونية، قال: "لن يتم التراجع عن قرار عدم المشاركة في كأس الرابطة، لكن هذا لا يقلل من البطولة نهائيا، النادي الأهلي اتخذ هذا القرار بسبب ضغط المباريات والبطولات الذي يعاني منه لاعبو الفريق، وهذا قرار المدرب مارسيل كولر".



وأضاف: "كل لاعبي الفريق لديهم حالة من الإجهاد، حيث تعرضوا لضغط مباريات كبير في مدة قصيرة".



وعن الانتقادات التي يتعرض لها مارسيل كولر، أوضح:"جمهور النادي الأهلي له كل الحق في الانتقاد أو الإشادة بالمدرب، والجمهور لا يتقبل الهزيمة، وبالتأكيد كولر متعود على هذا الأمر".



وعن العروض المقدمة للشناوي وعبد المنعم ورحيل موديست، اختتم: "الحديث عن هذه الأشياء، مسؤول عنه لجنة التخطيط ولجنة الكرة ورئيس النادي فقط، وهذه الأخبار لا تخرج منهم أبدا، ومن أهم أسباب نجاح النادي الأهلي أن كل فرد في النادي يعلم دوره".