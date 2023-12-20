‏الأهلي في مونديال الأندية.. رحلة تستحق الدراسة

ياسر رشاد - القاهرة - ‏ما بين الاحتفال بالبرونزية مع الجيل الذهبى بباص مكشوف 2006 مرورا باستقبال جماهيري للفريق بعد العودة بمركز سادس وصولا إلى الحزن الشديد لعدم الوصول إلى النهائي رحله تستحق الدراسة.

الأهلي في كأس العالم للأندية

تعد نسخة كأس العالم للأندية 2023 في المملكة العربية السعودية هى أفضل أداء فى تاريخ الأهلى فى مونديال الانديه تحت القيادة الفنية للسويسري مارسيل كولر.

كانت اقرب إلى برونزية العام الماضى أمام فلامنجو ولكن أخطاء فردية وعدم انهاء فرص محققة وإهدار ركلة جزاء أبعدت الأحمر عن تحقيقها.

وسجل الأهلي حضورا مميزا أمام اتحاد جدة في مفاجأة كان يظن الجميع أن الأحمر هو الطرف الخاسر لا محالة ولكن قدرات كولر اوقفت مشروع الاستثمار السعودى أمام طوفان الأحمر.

وعلى الجانب الآخر، احرج الأهلي فلومينينسي بطل كوبا ليبرتادوريس في الشوط الأول ليؤكد الأحمر انه فريق عادى فنيًا، ولكن الساحرة المستديرة لا تعترف بالأداء بل تذكر نتيجة المباراة.

سجل من المباريات للأهلي كان يستحق من خلالها ان يكتب النهاية بالتواجد فى المباراه النهائيه لكن للاسف لم يحدث.

ويبقى السؤال هل يحصد الأهلى البرونزية من اجل اسعاد جماهيره وتكليلًا لمجهود وفكر السويسري مارسيل كولر أم يخرج من هذه البطولة دون تحقيق ميدالية تضاف إلى سجله عبر التاريخ؟

إنجازات الأهلي في كأس العالم للأندية 2023

يمتلك الأهلي سجلًا حافلًا مع تاريخ مونديال الأندية، كونه ثاني أكثر الأندية مشاركة في البطولة بعد أوكلاند سيتي النيوزيلندي (10 مرات، قبل هذه النسخة)، إذ شارك في البطولة في أعوام 2005، و2006، و2008، 2012، و2013، و2020، و2021، و2022.

وحصل الأهلي خلال مشاركته بكأس العالم للأندية على المركز الثالث والميدالية البرونزية 3 مرات من قبل أعوام 2006 و2020 و2021، خصوصاً أن هذه النسخة ستكون الأخيرة التي تقام بنظامها الحالي، حيث سيتم تغيير النظام وزيادة عدد الفرق المشاركة من النسخة المقبلة.