مرموش يقود هجوم فرانكفورت المتوقع أمام موشنجلادبخ بالدوري الألماني

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فرانكفورت لمواجهة نظيره بوروسيا مونشنجلادباخ مساء اليوم الأربعاء ضمن مباريات الجولة الـ 16 من بطولة الدوري الألماني، على ملعب دوتش بانك بارك.

وتبدأ المباراة بين فرانكفورت و بوروسيا مونشنجلادباخ في الساعة الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة بالإضافة للساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وكان رفقاء مرموش تلقوا الخسارة في المباراة الأخيرة أمام باير ليفركوزن بثلاث أهداف نظيفة في الدوري الألماني، رغم الفوز العريض في المباراة التي قبلها أمام بايرن ميونخ بخماسية مقابل هدف.

يأتي فرانكفورت في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الألماني، ويملك في رصيده 21 نقطة بعد تحقيق الانتصار في خمس مباريات، والتعادل في 6، وخسارة أربعة آخرين.

سجل مرموش هذا الموسم 7 أهداف حتى الأن في مسابقة الدوري الألماني، بعد مشاركته في 14 مباراة من أصل 15، وصنع 3 آخرين، ليسهم بـ 10 أهداف في البوندسليجا لهذا الموسم.



تشكيل فرانكفورت المتوقع لمباراة موشنجلادبخ:



في حراسة المرمى: كيفن تراب.

في الدفاع: توتا، سمولسيتش، باكو.

في الوسط: ماكس، لارسو، إبيمبي، بوتا.

في الهجوم : عمر مرموش، جوتزة، كنوف.

