ياسر رشاد - القاهرة - مشاهدة مباراة الزمالك ضد ساجرادا (يلا شوت) بث مباشر اليوم في الكونفيدرالية

مشاهدة مباراة الزمالك ضد ساجرادا (يلا شوت) بث مباشر اليوم في الكونفيدرالية ، وينهى فريق الزمالك بقيادة معتمد جمال اليوم، الثلاثاء، استعداداته لمواجهة ساجرادا الأنجولى بالكونفدرالية، ويخوض الفارس الأبيض مرانه الأخير بحثاً عن تحقيق الفوز الرابع على التوالى فى المجموعة.

وأغلق صفحة مباراة المصري البورسعيدى التي أقيمت مساء الخميس باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري، وخسرها الفارس الأبيض بهدف دون رد.

افتتح الزمالك مشواره بالنسخة الحالية للكونفدرالية بالخسارة من أرتا سولار الجيبوتى بهدفين دون رد، ثم حقق الفارس الأبيض ريمونتادا فى مباراة العودة بالفوز برباعية مقابل هدف ليصعد لدور المجموعات، ثم حقق فوزاً على أبو سليم بهدف دون رد فى الجولة الأولى من دور المجموعات ثم حقق فوزاً عريضاً برباعية دون رد على سوار الغينى ثم فاز على ساجرادا الانجولى بهدف دون رد.

موعد مباراة الزمالك أمام ساجرادا الانجولى فى الكونفدرالية

يخوض الزمالك مباراة مهمة أمام ساجرادا الأنجولى فى السادسة مساء غد الأربعاء فى أنجولا، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الثانية لمنافسات الكونفدرالية الأفريقية.

مجموعة الزمالك فى الكونفدرالية

ويقع الزمالك فى بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم "ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي".

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2024 الجولة الرابعة: الزمالك وساجرادا يوم 20 ديسمبر 2023.الجولة الخامسة: الزمالك وأبو سليم الليبي يوم 25 فبراير 2024الجولة السادسة: الزمالك وسوار الغيني يوم 3 مارس 2024

القنوات الناقلة لمباريات الزمالك فى الكونفدرالية 2024

يمكن مشاهدة جميع مباريات الزمالك فى مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

نتائج الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك وساجرادا

أسفر الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك وساجرادا الانجولى عن أن نادى الزمالك سيرتدى زيه التقليدى الابيض فى الابيض فى مباراة الغد بين الفريقين.

الزمالك يلتقى ساجرادا غداً الاربعاء ضمن بطولة الكونفدرالية ومنافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات، على أرضية ملعب استاد 11 نوفمبر.

الزمالك سيرتدى الزى الابيض بالكامل، بينما سيرتدى حارس المرمى الزى الاصفر الكامل.

اما فريق ساجرادا سيرتدى زيه التقليدى التيشيرت الاخضر والشورت الاسود، بينما حارس مرماه سيرتدى الزى الازرق.

الاجتماع حضرة من جانب نادى الزمالك المدير الادارى للفريق أحمد حسني ومعه مصطفى ميلا مسئول المهمات، وبالطبع ممثلين عن نادى ساجرادا وطاقم التحكيم.