ثنائي الأزمة في قائمة منتخب مصر المبدئية لأمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الأربعاء، عن القائمة المبدئية للمنتخبات المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي تستضيفها كوت ديفوار.

وتبدأ بطولة كأس أمم أفريقيا يوم 13 يناير 2024 حتى 11 فبراير المقبلين.

وتواجد الثنائي أحمد فتوح، والحارس محمد صبحي نجمي الزمالك في قائمة منتخب مصر المبدئية، بالإضافة لحسين الشحات، وإمام عاشور لاعبي الأهلي رغم الأزمة الأخيرة بعد استبعادهما في المعسكر الأخير من مباراة سيراليون بتصفيات كأس العالم 2026.



قائمة منتخب مصر المبدئية لبطولة كأس أمم أفريقيا:



في حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - أحمد الشناوي (بيراميدز) - محمد صبحي ومحمد عواد (الزمالك، بالإضافة لـ محمد أبو جبل (البنك الأهلي )- محمود جاد (المصري) - محمد بسام (سيراميكا كليوباترا).

في خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وأكرم توفيق (الأهلي)- حسام عبد المجيد وأحمد فتوح ومحمود حمدي "الونش" (الزمالك)- علي جبر وأحمد سامي ومحمود مرعي وأسامة جلال ومحمد حمدي وكريم حافظ (بيراميدز) - أحمد حجازي (اتحاد جدة السعودي)- أحمد رمضان ومحمد شكري (سيراميكا كليوباترا) – عمر كمال (فيوتشر) – حسين السيد (المصري).

في الوسط: محمد النني (آرسنال الإنجليزي) – سام مرسي (إيبسويتش تاون الإنجليزي)- حمدي فتحي (الوكرة القطري) –- إمام عاشور – حسين الشحات – مروان عطية – محمد مجدي "أفشة" – أحمد نبيل "كوكا" (الأهلي)- أحمد سيد "زيزو" ونبيل عماد "دونجا" (الزمالك)- مهند لاشين وعبد الله السعيد ورمضان صبحي ومصطفى فتحي (بيراميدز) – محمود حمادة (المصري) - محمد إبراهيم (سيراميكا كليوباترا) – مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" (زد) – محمد عبد السميع وعبد الرحمن مجدي (الإسماعيلي).

الهجوم: صلاح (ليفربول الإنجليزي) – عمر مرموش (آينتراخت فرانكفورت الألماني) - محمود حسن تريزيجيه (طرابزون سبور التركي) - أحمد حسن كوكا (بينديكسبور التركي)- مصطفى محمد (نانت الفرنسي) - محمد محمود كهربا (الأهلي)- محمد شريف (الخليج السعودي) - أسامة فيصل (البنك الأهلي)- أحمد أمين (إنبي)، أحمد ريان (سيراميكا كليوباترا) .

قائمة منتخب مصر المبدئية لأمم أفريقيا



