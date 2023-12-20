موعد نهائي كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق في الثامنة مساء بعد غد الجمعة مواجهة نهائي كأس العالم للأندية بين مانشستر سيتي الإنجليزي وفلومنينيسي البرازيلي على ملعب الجوهرة المشعة.





وحسم فريق مانشستر سيتي تأهله إلى نهائي البطولة عقب الفوز على أوراوا الياباني بثلاثية من دون رد ، بينما جاء تأهل الفريق البرازيلي على حساب الأهلي عقب الفوز بثنائية نظيفة.

ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات السعودية الرياضية ، ومنصة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الرقمية.

ويقام خلال اليوم ذاته عند الرابعة والنصف عصرًا لقاء المركز الثالث والبرونزية بين الأهلي وأوراوا الياباني.

الأهلي راحة من التدريبات الأربعاء ..

كان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء ، على أن يستأنف الفريق تدريباته غد الخميس، استعدادًا للمواجهة القادمة لتحديد الفائز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023 بالمملكة العربية السعودية.

وقرر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، منح لاعبيه راحة من المران، تجنبًا للإجهاد قبل مباراة تحديد المركز الثالث.

وكان الفريق قد أنهى مرانه مساء الثلاثاء على ملعب التدريب ٣ بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

وشهد المران محاضرة فنية من جانب كولر للاعبين، تحدث خلالها عن أهمية المباراة المقبلة، وطالبهم بطي صفحة المباراة السابقة والتفكير فقط في حصد المركز الثالث والميدالية البرونزية.

ثم أجرى اللاعبون مرانًا استشفائيًّا للمجموعة التي شاركت بشكل أساسي في لقاء الأهلي وفلومينينسي، كما قام اللاعبون بتدريبات بدنية متنوعة تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال، بينما قاد ميشيل يانكون مدرب حراس الأهلي، مرانًا قويًّا لحراس الفريق محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.