شبح الإيقاف يهدد ماني قبل مباراة النصر والاتحاد في الدوري السعودي

بات السنغالي ساديو ماني نجم نادي النصر مهددًا بالإيقاف في مباراة الفريق ضد نظيره اتحاد جدة في قمة منافسات دوري روشن السعودي.

وسيلاقي فريق النصر نظيره الاتفاق، يوم الجمعة المقبل، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ووفقًا لصحيفة “عكاظ” السعودية، أن كاسترو المدير الفني لنادي النصر حذر ساديو ماني من الحصول على البطاقة الصفراء الرابعة، في مباراة الاتفاق.

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ويملك ساديو ماني في جعبته 3 بطاقات صفراء، وفي حال تلقيه البطاقة الانذار الرابع في مباراة الاتفاق سيغيب عن لقاء الاتحاد.

وستقام مباراة نادي النصر ضد نظيره الاتحاد، يوم الثلاثاء المقبل، في تمام التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ستاد الجوهرة المشعة، في المباراة المؤجلة من الجولة 17 في بطولة دوري روشن.

ويحتل فريق النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 37 نقطة، فيما يتواجد الاتحاد في المركز الخامس برصيد 24 نقطة.