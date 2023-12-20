بفرمان جيرارد.. مدافع النصر يقترب من الاتفاق

يقترب مدافع الفريق الكروي بنادي النصر من صفوف الاتفاق بقيادة الإنجليزي ستيفن جيرارد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في دوري روشن السعودي.

وأكدت صحيفة “الرياضية” السعودية، أن ستيفن جيرارد المدير الفني لنادي الاتفاق، طالب الإدارة بضرروة التعاقد مع عبد الله مادو مدافع النصر السعودي خلال الميركاتو الشتوي.

وأشارت إلى أن نادي الاتفاق أرسل بالفعل خطابًا إلى النصر من أجل الاستفسار عن موقف مادو ولكنهم لم يتلقوا أي رد حتى الآن.

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وييمتد عقد عبد الله مادو مع نادي النصر حتى نهاية الموسم المقبل يونيو 2025.

وسيلاقي فريق النصر نظيره الاتفاق، يوم الجمعة المقبل، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 37 نقطة، فيما يتواجد الاتفاق في المركز الثامن برصيد 24 نقطة.