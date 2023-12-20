أول تعليق من فيتوريا بعد إعلان قائمة منتخب مصر لأمم أفريقيا

علق البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، على خوض منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، والتي ستقام في كوت ديفوار خلال شهر يناير المقبل.

وكان فيتوريا قد أعلن قائمة منتخب مصر المبدئية اليوم، والتي شهدت تواجد 55 لاعبا، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 في كوت ديفوار.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية ببطولة أمم أفريقيا رفقة منتخبات غانا وموزمبيق وكاب فيردي.

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ونشر فيتوريا صورة له وجهازه المعاون عبر حسابه الرسمي على “انستجرام” وكتب: “كل يوم نقترب إلى بداية كأس الأمم الأفريقية، كل التفاصيل يمكن أن تُحدث فرقا، مازلنا متحدين ونركز على ضبط كل جانب”.

قائمة منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي – أحمد الشناوي – محمد صبحي – محمد أبو جبل – محمود جاد – محمد بسام – محمد عواد.

الدفاع: علي جبر – محمد هاني – عمر كمال – أحمد حجازي – محمد عبد المنعم – محمود حمدي الونش – محمد حمدي – أحمد أبو الفتوح – أكرم توفيق – أسامة جلال – أحمد سامي – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – محمود مرعي – محمد شكري – أحمد رمضان – كريم حافظ – حسين السيد – حسام عبد المجيد.

الوسط: حمدي فتحي – إمام عاشور – محمد النني – مصطفى فتحي – رمضان صبحي – محمود حمادة – حسين الشحات – عمر مرموش – أحمد زيزو – مروان عطية – مهند لاشين – سام مرسي – نبيل عماد – أحمد نبيل كوكا – محمد مجدي أفشة – محمد إبراهيم – عبد الرحمن مجدي – مصطفى زيكو – عبد الله السعيد – محمد عبد السميع.

الهجوم: محمد صلاح – محمود حسن تريزيجيه – أحمد حسن كوكا – محمود كهربا – مصطفى محمد – أحمد ريان – محمد شريف – أسامة فيصل – أحمد أمين قفة.