قائمة برشلونة لمواجهة ألميريا في الدوري الإسباني.. غياب جونزاليس وعودة ليفاندوفسكي

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة قائمة فريقه، لمباراة ألميريا، والتي ستجمع الفريقين منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإسباني “الليجا”.

وسيلاقي فريق برشلونة نظيره ألميريا مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 18 من مسابقة الدوري الإسباني.

وفشل فريق برشلونة في تحقيق الفوز أخر جولتين، ضد جيرونا حيث انتهت بنتيحة 4/2، فيما تعادل مع فالنسيا بهدف لمثله.

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وشهدت قائمة برشلونة غياب لاعب الوسط بيدري جونزاليس بسبب الإصابة التي تعرض لها أمس في قدمه اليمنى خلال تدريبات الفريق، فيما تواجد، روبرت ليفاندوفسكي، ورافينها، وجواو فيليكس

قائمة برشلونة لمباراة ألميريا

حراسة المرمى: إينياكي بينيا، أندير أسترالاجا، دييجو كوشين.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، أليخاندرو بالدي، أراخو، جول كوندي، أندريس كريستنسن، باو كوبارسي، هيكتور فورت.

الوسط: بيدري، أوريول روميو، سيرجي روبيرتو، جوندوجان، مارك كاسادو، فيرمين لوبيز.

الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا، فيران توريس، جواو فيليكس، لامين يامال، مارك جيويو.

ويحتل فريق برشلونة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 10 نقاط، فيما يتواجد ألميريا في المركز الأخير بدون نقاط.