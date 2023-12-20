3 عروض خليجية تهدد استمرار مروان عطية في الاهلي

كشفت تقارير صحفية في الساعات القليلة الماضية عن تلقى الدولي مروان عطية نجم وسط فريق الكرة الأول بالنادي الاهلي 3 عروضًا من الدوريات الخليجية للحصول على خدماته.

وأكدت تقارير صحفية أن مروان عطية نجم الاهلي بات هدفًا لعدد من الأندية السعودية والقطرية تمهيدًا للظفر بخدماته من القلعة الحمراء.

وافادت تلك التقارير أن مروان عطية حصل على عرضين من الدوري السعودي، بجانب تلقيه عرضًا من الدوري القطري، عن طريق وكيل أعماله.

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ويترقب وكيل أعمال نجم القلعة الحمراء انتهاء مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية من أجل التحدث مع مسؤولي النادي عرفة طلباتهم المادية، ومن ثم التقدم بعروض رسمية، للموافقة على رحيل اللاعب.

وأشارت المصادر الصحفية أن الاتحاد السعودي أبرز المهتمين بالتعاقد مع عطية من الاهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية، يناير 2024.