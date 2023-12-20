قناص إيفواري على أعتاب الاهلي في الشتاء

بات النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب على أعتاب حسم صفقة أفريقية جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويطمح مسئولو النادي الاهلي إلى التوقيع مع عدد من اللاعبين ذو إمكانيات بدنية وفنية جيدة بناءً على رغبة السويسري مارسيل كولر.

وأكدت تقارير صحفية أن الأهلي اقترب من التوقيع مع اللاعب سانكارا كاراموكو مهاجم فريق أسيك ميموزا الإيفواري خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

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وظهر اللاعب الإيفواري صاحب الـ20 عامًا بصورة جيدة مع فريقه أسيك ميموزا في البطولات المحلية فضلًا عن اكتساب خبرات الظهور القاري والمساهمة في التأهل إلى الأدوار الإقصائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعدما سجل 4 أهداف.

وكان المارد الأحمر قد تعاقد مؤخرًا في الصيف الماضي مع أنتوني موديست في صفقة انتقال حر قادمًا من صفوف نادي بوروسيا دورتموند.