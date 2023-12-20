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قناص إيفواري على أعتاب الاهلي في الشتاء

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الأهلي - كأس العالم للأندية

الأهلي - كأس العالم للأندية

بات النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب على أعتاب حسم صفقة أفريقية جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويطمح مسئولو النادي الاهلي إلى التوقيع مع عدد من اللاعبين ذو إمكانيات بدنية وفنية جيدة بناءً على رغبة السويسري مارسيل كولر.

وأكدت تقارير صحفية أن الأهلي اقترب من التوقيع مع اللاعب سانكارا كاراموكو مهاجم فريق أسيك ميموزا الإيفواري خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

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وظهر اللاعب الإيفواري صاحب الـ20 عامًا بصورة جيدة مع فريقه أسيك ميموزا في البطولات المحلية فضلًا عن اكتساب خبرات الظهور القاري والمساهمة في التأهل إلى الأدوار الإقصائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعدما سجل 4 أهداف.

وكان المارد الأحمر قد تعاقد مؤخرًا في الصيف الماضي مع أنتوني موديست في صفقة انتقال حر قادمًا من صفوف نادي بوروسيا دورتموند.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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