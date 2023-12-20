فانتازي.. "هل يجب بيع داروين نونيز؟" الخبراء يجيبون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تناقش لجنة الكشافة المكونة من خبراء فانتازي ما يجب فعله مع داروين نونيز (7.6 مليون جنيه إسترليني)، الذي فشل في التسجيل في آخر سبع مباريات له في الدوري الإنجليزي الممتاز ويخوض مواجهات صعبة ضد آرسنال ونيوكاسل يونايتد خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.

وقالت سام بونفيلد: "في حال كنت أملك نونيز، لاحتفظت به هذا الأسبوع، حيث سيواجه معظم المديرين مشكلات مع غياب لاعبي مانشستر سيتي وبرينتفورد، أو أولئك المصابين أو الموقوفين هذا الأسبوع، وبالتالي ربما لا يكون بيع نونيز أولوية".

وواصلت: "من خلال الانتظار لمدة أسبوع، من الممكن أن يكون لدينا المزيد من البدائل مثل، كريستوفر نكونكو من تشيلسي، بالإضافة إلى عودة جوليان ألفاريز من كأس العالم للأندية".

وأضاف خبير الفانتازي أوتكارش دالميا: "أعتقد أنه يجب بيع نونيز، خلال المباريات القليلة الماضية كانت إحصائياته ضعيفة من حيث خلق الفرص والتسديدات، وكان عامل الجذب الأساسي بالنسبة له هو الكم الهائل من الفرص الخطيرة التي يتلقاها، لكنها لم تعد تأتي، لذلك من الأفضل شراء واتكينز أو دومينيك سولانكي بدلا منه".

ومن جانبه قال جياني بوتيس: "بينما يسعدني بيع نونيز لشراء واتكينز، فمن المحتمل أن أحتفظ بمهاجم ليفربول في الجولة المقبلة".

وأردف خبير الفانتازي لي بونفيلد: "حصل نونيز على بطاقات صفراء أكثر من عدد مرات مشاركته في الأهداف خلال آخر أربع مباريات، لذا فهو يمثل صفقة بيع جيدة بالنسبة لي، وإذا لم يكن لديك واتكينز ويمكنك توفير المال لشرائه، فهو المهاجم الأفضل، بخلاف ذلك، فإن سولانكي وربما دومينيك كالفرت لوين يعدان بديلين جيدين".

واختتم خبير الفانتازي بن كرابتري: "قم بالتبديل من نونيز إلى واتكينز هذا الأسبوع، ولكن فقط إذا كان هو مشكلتك الوحيدة في الفريق، بخلاف ذلك، انتظر أسبوعًا ثم يمكنك التفكير في جابرييل خيسوس".