فانتازي.. أفضل 4 لاعبين ذوي ملكية منخفضة للجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يرشح كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي أفضل أربعة لاعبين ذوي ملكية منخفضة يمكنهم التألق وتحقيق النقاط في الجولة الثامنة عشر المقبلة، قبل غلق الانتقالات يوم الخميس.

أليكس مورينو (أستون فيلا) 5 مليون جنيه إسترليني، 0.5%

كان لظهير أستون فيلا تأثير فوري في بدايته الأولى للموسم بالأسبوع الماضي.

وسجل المدافع الإسباني مورينو الهدف الأول لفريقه في الفوز 2-1 على برينتفورد ليحقق 10 نقاط، ويواجه شيفيلد يونايتد الجولة المقبلة.

وحقق مورينو نجاحا كبيرا تحت قيادة مواطنه الموسم الماضي، حيث بلغ متوسطه 4.7 نقطة في المباراة الواحدة بعد وصول إيمري بفضل ثلاث تمريرات حاسمة وسبع شباك نظيفة.

أليكس إيوبي (فولهام) 5.3 مليون جنيه إسترليني، 1.1%

بعد بداية سيئة للموسم، أصبح النيجيري من أفضل لاعبي خط الوسط ذوي الملكية المنخفضة في فانتازي مؤخرًا.

وقدم إيوبي جميع إسهاماته الهجومية هذا الموسم ثلاثة أهداف وتمريرة حاسمة، خلال آخر ثلاث مباريات لفريق كوتيجرز على أرضه.

ويستطيع إيوبي مواصلة التألق على أرضه أمام فريق بيرنلي الذي لم يخرج بشباك نظيفة خارج ملعبه هذا الموسم.

دان بيرن (نيوكاسل) 4.4 مليون جنيه إسترليني، 3.5%

عاد مدافع نيوكاسل يونايتد من الإصابة ليحقق أفضل عدد نقاط له في فانتازي هذا الموسم في الأسبوع الماضي.

وساعد هدف بيرن في فوز فريقه 3-0 على فولهام، وحقق 14 نقطة في ملعب سانت جيمس بارك، وبذلك رفع رصيده إلى هدفين وخمس شباك نظيفة في 12 مباراة خاضها هذا الموسم.

باسكال جروس (برايتون) 6.4 مليون جنيه إسترليني، 3.1%

يمكن أن يكون التأثير الكبير للاعبي خط وسط برايتون على أهداف الفريق مفيدا أمام كريستال بالاس في الجولة المقبلة.

وشارك جروس في خمسة من الأهداف الستة التي سجلها فريق برايتون خلال مشاركاته الأربع الأخيرة، وحقق 29 نقطة في تلك المواجهات الأربع، وسجل مرة واحدة وقدم أربع تمريرات حاسمة.

وفي الوقت نفسه، عانى كريستال بالاس دفاعيًا مؤخرًا، حيث استقبل هدفين أو أكثر في خمس من مبارياته الست الأخيرة.