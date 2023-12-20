فانتازي.. ارتفاع سعر أولي واتكينز اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

ارتفع اليوم الأربعاء سعر نجم أستون فيلا أولي واتكينز، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعًا أو انخفاضًا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويستعرض لكم موقع "الخليج 365" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم 20 ديسمبر وفقًا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

جابرييل خيسوس (آرسنال) 8 مليون جنيه إسترليني

أولي واتكينز (أستون فيلا) 8.7 مليون جنيه إسترليني

جارود بوين (وست هام) 7.8 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

ريس نيلسون (آرسنال) 4.8 مليون جنيه إسترليني

أودسون إدوارد (كريستال بالاس) 5.4 مليون جنيه إسترليني

كاويمين كيليهر (ليفربول) 3.8 مليون جنيه إسترليني