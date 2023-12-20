"الأهلي قادر على حصد كل شئ".. شادي محمد يكشف سبب هزيمة المارد الأحمر أمام فلومينينسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:



تحدث شادي محمد لاعب النادي الأهلي السابق، في حوار خاص مع الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن إمكانية فوز المارد الأحمر ببرونزية مونديال الأندية، وسبب الهزيمة أمام فلومينينسي.



وقال شادي: "بالتأكيد هناك أكثر من سبب وراء الخسارة، أولًا احتساب ركلة جزاء والتي أثرت على النتيجة خلال أفضلية الأهلي، ومن وجهة نظري في ركلة الجزاء الاحتكاك كان طبيعيًا بدون تهور، وثانيًا عدم استغلال الفرص حيث أهدر اللاعبين أكثر من 3 إلى 4 فرص محققة وأكيدة بنسبة 100%".



وعن إمكانية حصول الأهلي على الميدالية البرونزية، أضاف: "الأهلي قادر على تحقيق كل شيء، فهو من أكثر الفرق مشاركة في كأس العالم للأندية عبر التاريخ، ويستطيع الحصول على الميدالية البرونزية، وفي رأيي أننا فرطنا في فرصة سهلة لخوض المباراة النهائية عن طريق إهدار العديد من الفرص المحققة، واللاعبين رجال ولم يقصروا وأوجه لهم التحية بشكل شخصي".



وواصل شادي محمد حديثه عن ذكرياته مع البطولة: "النسخة الأولى لنا في 2005 كانت الأكثر صعوبة بسبب الطقس وانخفاض درجة الحرارة واختلاف الساعة البيولوجية، بالإضافة إلى أننا سافرنا قبل انطلاق البطولة بفترة قصيرة ولم نحصل على فرصة للتأقلم على الأجواء، ولكن أعجبتني عادات وتقاليد البلد المستضيف وطريقة تعاملهم".



واختتم: "أعتقد أن النسخة الأفضل كانت في 2006، وهناك مواجهة لا استطيع نسيانها كانت أمام إنترناسيونالي البرازيلي، وقدمنا مباراة كبيرة وكان أداء فريقنا أفضل بكثير ولم نستحق الهزيمة، وفي مواجهة تحديد المركز الثالث أمام كلوب أمريكا المكسيكي تعادلنا وكان لدينا الإصرار على تحقيق الفوز ونجحنا في حصد الميدالية البرونزية الأولى في تاريخ النادي الأهلي".