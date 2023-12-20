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بعد رحيله عن اتحاد جدة.. نوتنجهام فورست يعين نونو سانتو مدربا للفريق

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:


أعلن نادي نوتنجهام فورست الإنجليزي تعيين البرتغالي نونو سانتو مدربا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعقد مدته عامين ونصف، ويخوض أولى مبارياته أمام بورنموث يوم السبت المقبل.


وبدأ نونو مسيرته التدريبية مع نادي ريو آفي، حيث قاد الفريق البرتغالي إلى نهائي الكأس مرتين والتأهل إلى الدوري الأوروبي لأول مرة في تاريخه قبل أن يتولى تدريب فالنسيا في عام 2014.


وقاد الفريق الإسباني إلى لكرة القدم بعد حصوله على المركز الرابع في الدوري الأسباني في موسم 2014/15، قبل أن يقضي عامًا في تدريب بورتو حيث فاز في 27 من أصل 49 مباراة له على رأس الفريق.


جدير بالذكر، سيخوض المدرب البرتغالي أول جلسة تدريبية له مع الفريق هذا الصباح، استعدادا لمباراة الممتاز يوم السبت عندما يستضيف بورنموث على ملعب سيتي جراوند.

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