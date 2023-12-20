عودة إمام وكهربا والمعتزل.. كاف يكشف قائمة منتخب مصر في أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، القائمة الأولية للاعبي منتخب مصر المشاركين في كأس الأمم الأفريقية المقامة في كوت ديفوار خلال شهر يناير المقبل.

وشهدت القائمة الكثير من المفاجآت، حيث تواجد المعتزل عبدالله السعيد في القائمة الأولية للمنتخب الوطني والتي سيتم تقليصها إلى 23 لاعبا فيما بعد، وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد صبحي - محمد أبو جبل - محمود جاد - محمد بسام - محمد عواد.

خط الدفاع: علي جبر - محمد هاني - عمر كمال - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - محمود حمدي الونش - محمد حمدي - أحمد فتوح - أكرم توفيق - أسامة جلال - أحمد سامي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمود مرعي - محمد شكري - أحمد رمضان - كريم حافظ - حسين السيد - حسام عبد المجيد.

خط الوسط: حمدي فتحي - إمام عاشور - محمد النني - مصطفى فتحي - رمضان صبحي - محمود حمادة - حسين الشحات - عمر مرموش - أحمد سيد زيزو - مروان عطية - مهند لاشين - سام مرسي - نبيل عماد - أحمد نبيل كوكا - محمد مجدي أفشة - محمد إبراهيم - عبد الرحمن مجدي - مصطفى زيكو - عبد الله السعيد - محمد عبد السميع.

خط الهجوم: محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه - أحمد حسن كوكا - محمود كهربا - مصطفى محمد - أحمد ريان - محمد شريف - أسامة فيصل - أحمد أمين أوفا.