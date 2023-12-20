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الزمالك يتحرك إلى ملعب مباراة ساجرادا مبكرا.. ما السبب؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - قرر الجهاز الفني بنادي الزمالك بقيادة المدرب معتمد جمال بالتنسيق مع الجهاز الإداري من أجل التحرك إلى ملعب "11 نوفمبر" في وقت مبكر، قبل خوض مباراة ساجرادا الأنجولي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويأتي قرار الجهاز الفني بالتحرك من فندق الإقامة إلى ملعب المباراة قبل المباراة بساعتين وربع، تحسبا لتأخر الحافلة بعد هطول الأمطار صباح اليوم بغزارة على العاصمة الأنجولية لواندا.

ويحل نادي الزمالك ضيفا على ساجرادا، اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية، في تمام الساعة السادسة مساء.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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