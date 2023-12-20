لاعبو الزمالك يكشفون تفاصيل إصابات مباراة فيوتشر 2005

القاهرة - سامية سيد - كشف لاعبو فريق الزمالك للشباب مواليد 2005 تفاصيل الاصابات التى تعرضوا لها خلال مباراة الفريق أمام فيوتشر فى دورى الجمهورية ، و التى جمعت الفريقين أمس الثلاثاء.

من جانبه قال على نوفل فى تصريحات لبرنامج نهارك أبيض الذى يذاع على قناة الزمالك أنه تلقى 20 غرزة ، حيث شارك فى المباراة بداية الشوط الثانى بديلا لمحمد إبراهيم الذى خرج مصابا، مضيفا أن الحكم لم يشهر إنذار للخصم فى أى لعبة أو أى حالة من الحالات.

وبالانتقال الى هشام فؤاد فقال أنه تعرض لالتحام قوي، وبعد الافاقة من الإصابة لم اتذكر شيئا، لكن المحيطين بى أخبرونى بما حدث، وحرص على توجيه الشكر للإدارة والجهاز الطبى للمتابعة بعد الاحداث.

وأكد يوسف حمادة لاعب الفريق أيضا أنه تعرض للإصابة بسبب تدخل عنيف من لاعب مودرن فيوتشر، وفقد الوعى بعد ذلك، وحاليا يرقد فى المستشفى وفقا لتعليمات الأطباء