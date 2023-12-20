شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآت قائمة منتخب مصر الأولية.. زيكو ومحمد عبد السميع وقفة الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت قائمة منتخب مصر المبدأية لأمم أفريقيا 2024 المقرر إقامتها في كوت ديفوار، العديد من المفاجآت بضم لاعبين لأول مرة وإعادة البعض الآخر للقائمة بعد غياب لفترة طويلة.

وجاءت مفاجآت القائمة في تواجد محمد شكرى مدافع سيراميكا، مصطفى زيكو مهاجم فريق زد، محمد عبد السميع لاعب وسط الإسماعيلى، أحمد أمين قفة مهاجم فريق إنبى.

وعاد إلى القائمة كل من محمد إبراهيم صانع ألعاب سيراميكا، عبد الرحمن مجدى جناح الإسماعيلى، نبيل عماد دونجا لاعب وسط الزمالك، حسين السيد مدافع المصرى، محمود جاد حارس المصرى، أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا.

وجاءت قائمة منتخب مصر كالتالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد صبحي - محمد أبو جبل - محمود جاد - محمد بسام - محمد عواد.

الدفاع: علي جبر - محمد هاني - عمر كمال - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - محمود حمدي الونش - محمد حمدي - أحمد أبو الفتوح - أكرم توفيق - أسامة جلال - أحمد سامي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمود مرعي - محمد شكري - أحمد رمضان - كريم حافظ - حسين السيد - حسام عبد المجيد.

الوسط: حمدي فتحي - إمام عاشور - محمد النني - مصطفى فتحي - رمضان صبحي - محمود حمادة - حسين الشحات - عمر مرموش - أحمد زيزو - مروان عطية - مهند لاشين - سام مرسي - نبيل عماد - أحمد نبيل كوكا - محمد مجدي أفشة - محمد إبراهيم - عبد الرحمن مجدي - مصطفى زيكو - عبد الله السعيد - محمد عبد السميع.

الهجوم: محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه - أحمد حسن كوكا - محمود كهربا - مصطفى محمد - أحمد ريان - محمد شريف - أسامة فيصل - أحمد أمين قفة.

يبدأ منتخب مصر مشواره فى بطولة أمم أفريقيا بمواجهة موزمبيق فى الجولة الأولى، ثم الصدام مع غانا فى لقاء مرتقب بالجولة الثانية، على أن ينهى مباريات فى المجموعة أمام الرأس الأخضر.