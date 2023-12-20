شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفوق على ساجرادا الأنجولى فى القيمة التسويقية.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مباراة صعبة مع نظيره ساجرادا الأنجولى فى الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية في السادسة مساء اليوم الأربعاء.

القيمة التسويقية

يتفوق الزمالك على ساجرادا الأنجولى في القيمة التسويقية، حيث تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 19.23 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لساجرادا الانجولى 50 ألف يورو.

ويتصدر فريق الزمالك مجموعته في الكونفدرالية برصيد 9 نقاط، جمعها من الفوز على بطل ليبيا وغينيا وأنجولا، فيما يحتل فريق أبو سليم الليبى المركز الثانى برصيد 6 نقاط، يليه ساجرادا الأنجولى بـ3 نقاط، ثم يتذيل فريق سوار الغينى المجموعة دون نقاط، الأمر الذى يجعل حظوظ الفارس الأبيض كبيرة فى التأهل للدور المقبل.

جدول مباريات الزمالك في الكونفدرالية 2024

الجولة الرابعة: الزمالك وساجرادا يوم 20 ديسمبر 2023.

الجولة الخامسة: الزمالك وأبو سليم الليبي يوم 25 فبراير 2024

الجولة السادسة: الزمالك وسوار الغيني يوم 3 مارس 2024

القنوات الناقلة لمباريات الزمالك فى الكونفدرالية 2024

يمكن مشاهدة جميع مباريات الزمالك فى مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.