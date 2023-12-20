هشام زكريا: نطالب بالعدالة التحكيمية أمام مصر المقاصة بدورى المحترفين

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القاهرة - سامية سيد - طالب هشام زكريا المدير الفنى لفريق الكرة بنادي أسوان، بعدالة التحكيم فى مباراته التى تقام اليوم أمام فريق مصر المقاصة فى دورى المحترفين.

أكد زكريا في تصريحات خاصة: "إن الأخطاء والقرارات العكسية لحكام المباريات الماضية وقفت عائقا أمام دخول فريقه إلى المربع الذهبي بجدول المسابقة وتحديدا خلال مباراتى بترول أسيوط ولافيينا فى الأسابيع الماضية".

وأضاف: "نطالب بالعدل بين جميع الفرق الموجودة في دورى المحترفين خاصة فى ظل اشتعال المنافسة ورغبة الجميع فى تحقيق حلم الصعود إلى الدورى الممتاز".

ويستقبل فريق أسوان بقيادة هشام زكريا فريق المقاصة بحثا عن استعادة التوازن والعودة لسكة الانتصارات وخطف النقاط لتحسين وضعه، حيث يحتل فريق أسوان المركز الخامس عشر فى ترتيب دورى المحترفين برصيد 14 نقطة، جمعها من 12 مباراة، حيث حقق الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 4 مواجهات، سجل لاعبوه 12 هدفا واستقبلت شباكهم 12 هدفا.

فى المقابل، يأمل طارق حجاج مدرب مصر المقاصة فى استغلال الحالة المعنوية العالية للفريق بعد الفوز فى المباراة الماضية، وطالبهم بمواصلة الفوز، حيث يحتل فريق مصر المقاصة المركز الثامن عشر فى ترتيب دورى المحترفين برصيد 9 نقاط، جمعها من 12 مباراة، حيث حقق الفوز فى مباراتين وتعادل فى 3 لقاءات وخسر 7 مواجهات، سجل لاعبوه 15 هدفا واستقبلت شباكهم 24 هدفا.