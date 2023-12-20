شكرا لقرائتكم خبر عن معتمد جمال يضع قائمة ممنوعات للاعبى الزمالك امام ساجرادا بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك قائمة ممنوعات للاعبى الفريق قبل مواجهة ساجرادا بالجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وحذر معتمد جمال لاعبى الزمالك من خطورة التمرير الخاطئ خلال المباراة، وطالبهم بضرورة الابتعاد عن الاعتراض على القرارات التحكيمية لتفادى الكروت المجانية، والتى من شأنها زيادة التوتر فى أرض الملعب.

وشدد جمال على لاعبيه بضرورة الابتعاد عن الالتحامات فى منطقة الجزاء ، وطالبهم باستغلال أنصاف الفرص والالتزام بالأدوار الدفاعية المكلفين من أجل الحفاظ على التوازن في الملعب، مشدداَ عليهم بضرورة مراجعة أخطائهم في المباريات الماضية والتعلم منها من أجل العمل على تلاشيها.

ويلتقى الزمالك مع ساجرادا فى السادسة من مساء اليوم فى الجولة الرابعة من بطولة الكونفدرالية بأنجولا، ويخوض الزمالك المباراة محتلا صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط محققا العلامة الكاملة.