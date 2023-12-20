شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الرمادى يجهز أحمد القندوسى بدنيا وفنيا لتدعيم سيراميكا أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز أيمن الرمادى المدير الفني لفريق سيراميكا، الجزائرى أحمد القندوسى بدنيا وفنيا للاستعانة به أمام الأهلى في مباراة السوبر المحلى المقرر لها 25 ديسمبر الجارى والذى يقام في الإمارات.

وشارك أحمد القندوسى في تدريبات سيراميكا بشكل طبيعي بعد إنهاء برنامجه التأهيلى للتعافى من جزع الركبة والذي أبعدته عن مباريات سيراميكا، ولكن يحتاج للتجهيزات البدنية والفنية ليكون جاهزا لمواجهة الأهلى.

ويواصل فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، تدريباته اليوم الأربعاء، استعدادا للمشاركة في كأس السوبر المحلي لأول مرة فى تاريخه.

وحرص أيمن الرمادى على الاجتماع مع اللاعبين، وحثهم على القتال من أجل تحقيق بطولة ثانية لهم بعد الفوز بلقب رابطة كأس رابطة الأندية المحترفة، وطالبهم بالجدية والتركيز خلال الفترة المقبلة من أجل الاستعداد الجيد لمواجهة الأهلى.

ووصلت بعثة فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، الإمارات، مساء الأحد، استعدادا للمشاركة في كأس السوبر المحلي لأول مرة فى تاريخه.

ويشارك سيراميكا فى السوبر المصري بنظامه الجديد، بعدما نجح فى التتويج بكأس رابطة الأندية المحترفة الموسم الماضي، ليضرب موعدا مع الأهلي يوم 25 ديسمبر الجاري.

وتنطلق مباريات كأس السوبر الرباعي المصري يوم 25 ديسمبر من الشهر الجاري، بمشاركة الأهلي وبيراميدز وفيوتشر وسيراميكا، على أن تقام مباريات الدور النهائي يوم 28 من نفس الشهر.