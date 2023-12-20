شكرا لقرائتكم خبر عن فوز رجال الطائرة الشاطئية على كينيا فى تصفيات الألعاب الأفريقية ..وخسارة السيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

فاز منتخب رجال الكرة الطائرة الشاطئية على نظيره الكينى بنتيجة 2/0 فى إطارتصفيات الألعاب الإفريقية ، والتي تقام خلال الفترة من 19 وحتى 24 ديسمبر الجاري، في دولة كينيا.

بينما خسر منتخب السيدات من كينيا أيضا فى ضربة البداية بنتيجة 2/1 .

وتضم قائمة لاعبات المنتخب المصري كلًا من: دعاء الغباشي، مروة مجدي، ندى حمدي، ناريمان ياسر.

بينما تضم قائمة اللاعبين كلًا من: عاطف عادل، أحمد عزب، يوسف زكي، جورج موريس.

ويرافق البعثة المنتخب حكمين، دوليين وهما ياسمين عبد العزيز، ومسعد عطا الله، بالإضافة إلى إبراهيم ثابت إداري للمنتخب.

ويقود المنتخب فنيًا الخبير الإيطالي نيكول أنجولو، والمدربة الفرنسية ميكايلا فورمانكوفا.