بطولة إنكلترا: نوتنغهام يُعيّن نونو سانتو مدرباً

الرياص - اسماء السيد - لندن : عيّن نادي نوتنغهام فوريست البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو مدرب الاتحاد السعودي السابق، على رأس الجهاز الفني خلفاً للمُقال الويلزي ستيف كوبر، وفقاً لما أعلن النادي الإنكليزي لكرة القدم الأربعاء.

ووقّع سانتو (49 عاماً) عقداً لعامين ونصف ليعود إلى الدوري الإنكليزي الممتاز، بعد إقالته من توتنهام في تشرين الثاني/نوفمبر بعد فترةٍ سيئة استمرّت أربعة أشهر.

وسيقود البرتغالي أولى مبارياته أمام بورنموث السبت المقبل في المرحلة الثامنة عشرة.

وقال نوتنغهام في بيان إن النادي "يؤكّد اليوم تعيين نونو إشبيريتو سانتو مدرباً للفريق الأوّل".

وأضاف "ينضم نونو إلى النادي بعقدٍ لمدة عامين ونصف وسيتولّى مسؤولية أول مباراة له السبت عندما يواجه بورنموث في ملعب سيتي غراوند".

ولم يعمل نونو مع أي نادٍ منذ إقالته من نادي الاتحاد في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي على خلفيّة تردّي النتائج، وتحديداً بعد الخسارة أمام القوّة الجويّة العراقي 0 2 في دوري أبطال آسيا في السادس من الشهر عينه.

وسبق للبرتغالي أن قاد ولفرهامبتون لأربع سنوات، وصعد معه من الـ"تشامبيونشيب" في موسمه الأوّل.

واحتّل ولفرهامبتون المركز السابع في الموسم الثاني والثالث، ووصّل إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) في موسم 2019 2020 بقيادة إشبيريتو سانتو.

ويحلّ نونو بدلاً من كوبر الذي فشل في تحقيق أكثر من فوزٍ واحدٍ في آخر 13 مباراة ضمن الدوري، فتراجع الفريق إلى المركز السابع عشر، بفارق خمس نقاط عن لوتون تاون الثامن عشر وصاحب آخر المراكز المُهدّدة بالهبوط.